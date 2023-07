Spie : Une mission menée pour la métropole clermontoise

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe d'ingénierie français Spie a annoncé jeudi qu'il allait accompagner Clermont Auvergne Métropole dans sa stratégie numérique responsable.



Débutée en février 2023, la mission menée pour la métropole clermontoise doit permettre de clarifier les obligations réglementaires, d'établir une cartographie des parties prenantes et de réaliser un diagnostic de maturité à 360 degrés en partenariat avec Infogreen Factory.



La réalisation de ce diagnostic et de ce première feuille de route s'inscrit dans le cadre des objectifs fixés par la loi REEN de 2021, qui invite les communes de plus de 50.000 habitants à élaborer une stratégie numérique responsable à partir de 2025.



Clermont Auvergne Métropole, qui compte près de 300.000 habitants, a fait de la transition écologique une priorité et a choisi le numérique comme l'un des leviers de réduction de son empreinte carbone.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.