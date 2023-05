Spie : Une ligne aérienne à très haute tension en Allemagne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Spie a annoncé mercredi qu'il allait installer en Allemagne deux tronçons de ligne électrique aérienne pour le compte du gestionnaire du réseau de transport Amprion.



Le groupe d'ingénierie indique que ses équipes vont déployer deux sections de ligne électrique aérienne à très haute tension sur environ 25 km à l'ouest de Francfort.



Cette nouvelle ligne, dotée de 71 pylônes hybrides, suivra principalement le tracé existant et remplacera en grande partie l'ancienne connexion à 220 kV, qui sera modernisée pour passer à une tension de 380 kV.



Le projet vise à augmenter la capacité de transmission et à garantir l'approvisionnement et la stabilité du réseau dans la région. Les travaux, qui ont commencé au premier trimestre, devraient s'achever en 2025.



