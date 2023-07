Spie : Une acquisition dans les communications d'entreprise

(CercleFinance.com) - Spie a annoncé hier soir être entré en négociations exclusives en vue de l'acquisition de 100% d'AVM Up, un spécialiste français des communications d'entreprise.



Avec ce rachat, le groupe d'ingénierie dit vouloir renforcer son positionnement dans les communications unifiées 'en tant que service', un marché qui connaît une forte croissance dans l'Hexagone.



Créé en 1983 et basé à Lyon, AVM Up est un opérateur spécialisé dans la fourniture de services 'cloud' pour les entreprises. Avec un effectif d'environ 50 collaborateurs, il a réalisé un chiffre d'affaires de 22 millions d'euros en 2022.



Spie, qui ne dévoile pas les termes de la transaction, prévoit de finaliser l'opération dans les prochaines semaines.



