Spie : Un système d'IA vidéo intégré aux Pays-Bas

(CercleFinance.com) - Le groupe français de services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications Spie a annoncé mercredi qu'il allait compléter son offre aux Pays-Bas avec l'intégration d'une plateforme de vidéo intelligente.



En ajoutant le systèmes d'analyse de l'IA vidéo 'Vaidio' à son portefeuille de solutions, Spie Nederland va pouvoir proposer des protocoles de sécurité critiques en offrant des fonctionnalités permettant l'automatisation des opérations d'inspection et de détection.



Grâce à l'intelligence artificielle, la recherche simplifiée permet par exemple de réduire le temps passé à consulter des enregistrements vidéo, mais aussi de détecter divers incidents tels que des objets perdus, des accidents de travail, des incendies ou de la fumée.



Il peut également identifier l'utilisation d'équipements de protection individuelle, reconnaître des personnes et déterminer leur sexe, leur âge et leurs émotions.



La plateforme 'Vaidio Video AI Analytics' développée par VAIBS est conforme aux directives de sécurité et ses serveurs se trouvent aux Pays-Bas, ce qui empêche les fuites de données en dehors du pays.



