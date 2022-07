Spie : Un contrat décroché au Royaume-Uni

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Spie a annoncé lundi avoir décroché un contrat auprès du britannique CNG Services portant sur la conception d'un système d'alimentation basse tension.



Le groupe de services techniques pour les secteurs de l'énergie et des communications a été mandaté pour la fourniture et l'installation d'un système d'approvisionnement électrique destiné à un nouveau site de raccordement du biogaz au réseau national et à une usine de méthanisation détenue par GWE à Driffield.



Pendant toute la durée de ce projet de huit semaines, sa filiale britannique sera chargée de la mise en service préalable de l'ensemble de l'alimentation électrique basse tension, du câblage d'instrumentation et de communication et des équipements associés.



Cette nouvelle usine d'alimentation doit permettre de traiter et de purifier le biogaz en provenance des installations de méthanisation existantes qui produisent du biogaz à partir de déchets biodégradables.



