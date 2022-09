Spie : Un contrat de vidéosurveillance signé en Ecosse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Spie a annoncé lundi la signature d'un nouveau contrat avec le North Lanarkshire, en Ecosse, pour l'entretien et la maintenance des systèmes de vidéosurveillance et des services associés de différents sites.



Dans le cadre de ce contrat dit de 'CCTV', le conseil municipal de cette division administrative située non loin de Glasgow a confié à Spie UK le soin d'effectuer des réparations correctives sur les caméras de vidéosurveillance du conseil.



Spie, qui entretient une relation avec cette collectivité locale depuis plus de 25 ans, fournira des services pour une durée de deux ans, avec une option de prolongation d'un an.



Le contrat comprend par ailleurs la maintenance, sur une période donnée, des alarmes anti-intrusion et des systèmes de contrôle d'accès, y compris la surveillance de la signalisation et des systèmes associés.



