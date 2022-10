Spie : Un contrat de gestion technique remporté Royaume-Uni

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Spie a annoncé lundi avoir remporté contrat de gestion technique des bâtiments auprès d'Altrad Babcock, un fournisseur de services d'ingénierie pour le secteur de l'énergie.



Dans le cadre de cet accord, Spie UK sera chargée de réaliser des travaux mécaniques et de climatisation, ainsi que des services de maintenance réactive, planifiée et préventive, au sein de trois bâtiments d'Altrad Babcock situés à Renfrew (Renfrewshire), près de Glasgow.



Les équipes de Spie interviendront également dans le cadre d'opérations sur le cycle de vie des infrastructures.



Il s'agit du premier contrat que Spie réalise pour Altrad Babcock.



