Spie : Stifel relève son objectif de cours sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel confirme son conseil 'conserver' sur le titre Spie avec un objectif de cours relevé de 27,5 à 29 euros.



Alors que Spie présentera ses résultats le 27 juillet, Stifel anticipe des chiffres 'solides', notamment grâce à 'une croissance organique résiliente et au désinvestissement au Royaume-Uni'.



'Nous augmentons nos estimations pour l'exercice 23, soutenues par des prix solides. Notre estimation des ventes de groupe s'élève désormais à 8,5 MdsE', indique par conséquent le bureau d'analyses.



Le broker rapporte néanmoins que les résultats de Bravida (non couverts) ont attiré son attention sur plusieurs risques tels qu'une croissance organique plus lente que prévu, ou des coûts de main-d'oeuvre plus élevés.



'L'action se négocie actuellement à ~10,7x l'EBITA23E, proche de sa pleine valeur selon nous', conclut l'analyste.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.