Spie : Stifel dégrade sa recommandation

(CercleFinance.com) - Stifel dégrade sa recommandation sur Spie de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours maintenu à 24 euros, dans l'attente de la publication des résultats semestriels du groupe de services multi-techniques, à paraître le 29 juillet.



Le broker s'attend à de bons résultats, soutenus par des prix élevés de l'énergie et par l'acquisition de Worksphere, et à ce que la direction fasse un point sur la revue stratégique de ses activités au Royaume Uni.



Prévenant toutefois qu'une récession pourrait impacter la croissance organique de Spie, Stifel réduit ses estimations de résultats pour 2023. Il voit en outre bien moins de potentiel de potentiel de hausse pour le titre que pour ses pairs, en particulier Vinci.



