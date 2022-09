Spie : Retenu pour un système de vidéoprotection

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe français d'ingénierie Spie a annoncé mardi avoir été retenu pour la mise en place d'un système de vidéoprotection dans le Val-d'Oise.



Dans un communiqué, l'entreprise indique que la Communauté de Communes de la Vallée de l'Oise et des trois forêts (CCVO3F) a choisi de faire appel à sa filiale Spie CityNetworks.



La CCVO3F se compose de quatre communes rurales (Nerville-La-Forêt, Villiers-Adam, Béthemont la Forêt, Chauvry) et de cinq communes urbaines de plus de 3500 habitants (L'Isle-Adam, Méry-sur-Oise, Mériel, Parmain et Presles), ce qui représente une population de près de 40.000 habitants



Spie indique avoir remporté l'appel d'offres qui portait sur l'installation de plus de 200 caméras, la création de centres de supervision urbains et la maintenance du système pour une durée de trois ans.



Dans le cadre du projet, le fournisseur de services multi-techniques a installé en fin d'année dernière 160 caméras fixes et 50 caméras dômes mobiles.



Les images captées par ces nouvelles caméras ont aidé à la résolution de plusieurs enquêtes en 2021, précise le groupe, qui note que les forces de l'ordre ont salué la précision des images proposée par le système.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.