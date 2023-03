Spie : Renouvellement d'un contrat à Hambourg

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe français d'ingénierie Spie a annoncé jeudi avoir renouvelé pour trois ans un contrat de gestion des installations à Hambourg, sans toutefois préciser le montant de l'accord.



Le spécialiste des services pour l'énergie et les communications indique que sa filiale allemande Spie Deutschland & Zentraleuropa a de nouveau remporté l'appel d'offres public portant sur la gestion d'un bâtiment abritant, entre autres, la mairie de l'arrondissement Hambourg-Mitte.



L'immeuble - qui représente une surface brute d'environ 90.000 mètres carrés - accueille également la chancellerie du Sénat et les bureaux du groupe d'aval pétrolier Jet et du groupe de restauration Stadtküche.



L'accord comprend l'entretien, l'inspection et la réparation des systèmes de ventilation intérieure, de climatisation, d'ascenseurs, de portes, d'arrosage, d'électricité, de chauffage et de robinetterie, ainsi que de la technologie d'instrumentation et de contrôle.



Cette année, Spie convertira également à l'éclairage LED la zone allouée à la mairie de l'arrondissement Hambourg-Mitte et d'autres parties du bâtiment.



Cette extension de contrat a été octroyée par Sprinkenhof, le gestionnaire d'actifs chargé de chapeauter les propriétés commerciales de la commune d'Hambourg.



L'extension de ce contrat, qui avait débuté en 2019, est prévue pour une durée de trois ans, avec la possibilité de l'étendre d'une année supplémentaire.



