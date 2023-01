Spie : Réduction du bruit sur une autoroute allemande

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Spie a annoncé mercredi avoir été choisi pour installer les équipements d'un tunnel antibruit sur un tronçon de l'autoroute A8 reliant Stuttgart à Karlsruhe.



Le groupe français a été retenu en vue d'équiper deux tunnels de 380 mètres de long ainsi qu'un bâtiment de service avec ses matériels d'exploitation et ses systèmes d'ingénierie du trafic.



Le tunnel fait partie des mesures de réduction du bruit mises en oeuvre dans le cadre de l'élargissement à 2x3 voies de l'autoroute, entre les jonctions de Pforzheim-Süd et de Pforzheim-Nord dans le Bade-Wurtemberg.



Afin de réduire les embouteillages et le bruit, l'autoroute est maintenant élargie à six voies sur environ 4,8 kilomètres et équipée d'importantes installations de réduction du bruit.



Le projet, qui a débuté en juillet 2022, devrait s'achever à l'été 2025.



