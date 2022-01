Spie : Rachat de Worksphere finalisé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - À la suite de l'avis favorable des autorités européennes de la concurrence, le groupe de services multi-techniques Spie, annonce avoir finalisé, le 25 janvier, le rachat de Worksphere, spécialiste néerlandais des services au bâtiment intelligent et durable.



Par cette opération, le groupe devient le premier acteur des services multi-techniques aux Pays-Bas, avec un chiffre d'affaires supérieur à 1,2 milliards d'euros et le partenaire de choix pour plus de 2.500 clients à travers le pays.



Le multiple de la transaction ressort à 7,4 fois l'EBITA 2021 en incluant le plein effet des synergies, et 10,9 fois hors synergies. Son impact sur le levier financier du groupe en 2022 sera limité et rapidement absorbé grâce à la forte génération de trésorerie de Worksphere.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.