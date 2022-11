Spie : Projet d'extension du réseau de fibre optique à Berlin

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Spie a annoncé vendredi s'être associé à Vattenfall Eurofiber dans le cadre d'un projet d'extension du réseau de fibre optique à Berlin.



Le groupe d'ingénierie explique que sa filiale allemande va prendre en charge les phases d'approbation et de planification liées au projet.



Dans un premier temps, Spie et Vattenfall Eurofiber mèneront ensemble une phase pilote au sein de l'arrondissement de Charlottenburg-Wilmersdorf aux termes de laquelle les équipes de Spie seront chargées d'obtenir les autorisations et permis nécessaires au déploiement de la fibre dans cette zone.



Outre l'obtention des autorisations, Spie devra définir les paramètres techniques et les spécificités du nouveau réseau de fibre optique, conformément aux réglementations officielles et aux exigences du client.



C'est le premier projet que Spie met en oeuvre avec Vattenfall Eurofiber, une co-entreprise constituée avec l'objectif de raccordera quelque 500.000 foyers berlinois à la fibre.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.