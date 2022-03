Spie : Partenariat avec Leasétic pour un numérique durable

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Spie annonce que sa filiale Spie ICS vient de nouer un partenariat avec Leasétic, présenté comme un loueur éthique et responsable, dont l'application Colibris mesure l'empreinte carbone des actifs numériques des clients et formule des recommandations d'optimisation.



La réutilisation de ces équipements - réparés ou recyclés - permet de réduire fortement leurs émissions de gaz à effet de serre, qui représentent actuellement 76% des émissions du secteur IT.



Généralement, 80 % d'ordinateurs remplacés par les entreprises sont encore fonctionnels et seulement 35 % d'entre eux sont correctement collectés et recyclés...



'La réduction de l'empreinte environnementale générée par les activités numériques est un véritable enjeu pour la planète. Nous appliquons d'ores et déjà ces principes à nos propres usages et sommes à même d'accompagner nos clients dans un numérique plus vertueux et respectueux de l'environnement', réagit Xavier Daubignard, directeur général de Spie ICS.



