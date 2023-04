Spie : Obtient une norme internationale dans le nucléaire

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Spie fait savoir que sa filiale SPIE Nucléaire, spécialisée dans la conception, la réalisation, les travaux sur site en exploitation, la maintenance et le démantèlement d'installations nucléaires, vient d'obtenir la certification ISO 19443 après un audit de 33 jours.



Délivrée par l'AFNOR, 'cette norme internationale unique dédiée à la sûreté nucléaire constitue une reconnaissance majeure pour l'entreprise', assure Spie.



Celle-ci prend en compte la maîtrise des exigences spécifiques pour les services IPSN (Important Pour la Sûreté Nucléaire), le leadership, l'approche graduée, l'acquisition de la culture de sûreté nucléaire (y compris la fiabilité, la traçabilité et les compétences), au coeur des processus de l'entreprise.



'La certification ISO 19443 est un atout stratégique pour l'entreprise car elle distingue, internationalement, sa capacité à contribuer activement et durablement aux activités des donneurs d'ordre', résume Spie.



