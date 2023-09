Spie : Modernise le stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Spie fait savoir que sa filiale Spie CityNetworks a réaliséles travaux demodernisationdu stade Geoffroy-Guichard à Saint-Etienne(42)qui va accueillir dès septembre 'une compétition d'envergure internationale'.



'Grâce aux solutions déployées par Spie CityNetworks,le stade stéphanoispeutréduireson impactenvironnemental et transformer l'expérience des spectateurs lors descompétitions sportives', assure le communiqué de Spie.



La filiale Spie CityNetworks avaitété retenueen juillet 2022par la Métropole de Saint-Etienne pour la rénovation de la sonorisationet de l'éclairage du stade, ainsi que des structures métalliques et des passerelles, nécessaires à la circulation du personnelpour les opérations de maintenance.



Selon Spie, les solutions déployéespermettentau stade de réduiresa consommation d'énergiede25% depuisdébut 2023etdonc son impact environnemental.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.