Spie : Mise en oeuvre d'un projet GNL en Allemagne

(CercleFinance.com) - Le groupe d'ingénierie français Spie a annoncé mercredi avoir réalisé une installation de gaz naturel liquéfié (GNL) pour la compte de l'aciériste allemand Zapp Precision Metals en moins de six mois.



Face à la crise énergétique et aux problèmes d'approvisionnement en gaz, Spie a été mandaté afin d'assurer la planification, la gestion et l'exécution d'une nouvelle installation de GNL à Schwerte, près de Dortmund.



Une équipe de 15 collaborateurs a ainsi procédé à la mise en place du régulateur de pression du gaz et des tuyaux d'alimentation, ainsi qu'au raccordement de l'ensemble de l'installation à l'usine qui utilisera dorénavant le GNL.



Le fournisseur de services multi-techniques indique avoir achevé les travaux en moins de six mois, permettant ainsi une mise en service de l'installation dès novembre 2022.



