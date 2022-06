Spie : Le titre porté par une analyse favorable

(CercleFinance.com) - L'action Spie signe l'une des meilleures performances de l'indice SBF 120 ce jeudi à la Bourse de Paris dans le sillage d'un relèvement d'objectif de cours de Berenberg.



Le broker, qui reste à l'achat sur le titre, a porté ce matin sa cible sur le titre de 29 à 32 euros, estimant que le groupe d'ingénierie français se trouve aujourd'hui à un point d'inflexion.



'Suite à la journée d'investisseurs organisée fin avril, nous sommes persuadés que la société se trouve à un moment charnière à partir duquel sa croissance organique devrait s'accélérer et sa rentabilité s'améliorer', explique-t-il dans une note.



D'après Berenberg, cette situation devrait lui permettre de redistribuer davantage de trésorerie, via des dividendes, et de conduire d'éventuelles acquisitions, des perspectives favorables qui ne sont pas encore intégrées dans le cours de Bourse selon lui.



Vers 11h10, l'action Spie grimpait de 2,1%. Son repli depuis le début de l'année se limite à 3%, quand le SBF 120 accuse un recul annuel de plus de 10%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

