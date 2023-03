Spie : Le titre fait du surplace après les résultats

(CercleFinance.com) - Spie a fait état vendredi d'une 'excellente' performance financière au titre de son exercice 2022 et déclaré avoir démarré l'année 2023 avec un niveau de confiance 'élevé'.



Le spécialiste français des services multi-techniques pour les domaines de l'énergie et des communications souligne ainsi avoir enregistré une croissance organique 'record' l'an dernier.



Sa production annuelle a atteint 8,09 milliards d'euros, en hausse de 16,1% par rapport à 2021, dont une croissance organique de 6,9% reflétant notamment sa capacité à augmenter ses prix.



Le groupe a également affiché une forte progression de son EBITA, qui a atteint 511,2 millions d'euros, en hausse de 19,8%, avec une amélioration continue de sa marge d'EBITA, à 6,3% en hausse de 20 points de pourcentage.



Spie a déclaré qu'il prévoyait de verser à ses actionnaires un dividende de 0,73 euro par action, en hausse de 21,7%.



Pour l'exercice 2023, Spie a déclaré viser une croissance organique 'mid-single-digit', c'est-à-dire autour de 5%, avec une poursuite de l'amélioration de sa marge d'BITA.



La société compte également accorder une priorité élevée aux acquisitions 'bolt-on' (ciblées), qui demeurent selon elle au coeur de son modèle économique.



A la suite de ces éléments plutôt rassurants, l'action Spie était stable vendredi dans un marché parisien en repli d'environ 1,7%. Depuis le début de l'année, le titre Spie affiche désormais un gain de 8,8%, contre +10,5% pour l'indice SBF 120.



