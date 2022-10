Spie : Lance une offre de cyber-surveillance en temps réel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Spie fait savoir que sa filiale française de services numériques, Spie ICS, a lancé son offre ' Security Operations Center ' (SOC).



Cette nouvelle offre s'appuie sur la ' TEHTRIS XDR Platform ' et propose un service 100 % français de cyber-surveillance en temps réel, pour détecter et neutraliser les cyberattaques, indique Spie.



Cette offre SOC vise à créer ' une bulle de sécurité ' centrée sur l'utilisateur et son environnement.



Conçue pour les ETI , cette offre propose des services allant du maintien en conditions de sécurité jusqu'à la réponse à incident, en passant par un service de cyber-surveillance 100 % français.



L'objectif est de proposer une approche de sécurité dynamique pour s'adapter de façon continue à l'évolution des menaces et des méthodes d'attaques.



