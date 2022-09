Spie : Lance un nouveau programme d'actionnariat salarié

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Spie annonce le lancement de 'Share For You', 6eédition de son programme d'actionnariat salarié.



A partir de demain et jusqu'au 20 octobre, les salariés auront la possibilité de devenir actionnaires du Groupe ou de renforcer leur position dans le capital de Spie, en direct ou via un fonds commun de placement d'entreprise.



Le prix de souscription a été fixé à 17,75 euros, soit une décote de 20 % par rapport à la moyenne des cours d'ouverture de l'action SPIE sur Euronext Paris entre le 29 août et le 23 septembre 2022 inclus.



Au total, prèsde 44 000 salariés issusde 13 pays (Allemagne, Autriche, Belgique, Emirats Arabes Unis, France, Hongrie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie et Suisse) pourront profiter de cette offre.



Spie précise que depuis décembre 2021, les salariés sont devenus les premiers actionnaires du Groupe, avec 6,7% du capital.



