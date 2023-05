Spie : La filiale suisse obtient le label 'Best Workplaces'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Spie fait savoir que SPIE Switzerland, sa filiale suisse, s'est vu décerner le label ' Best Workplaces ' dans la catégorie dédiée aux grandes entreprises.



Avec un score total de 87 points obtenus lors d'une enquête menée auprès des collaborateurs, SPIE Switzerland se situe au-dessus de la moyenne des entreprises comparables de sa catégorie.



Pour être considérées comme l'une des Best Workplaces, les organisations doivent obtenir au moins 70% d'approbation dans l'enquête menée auprès des collaborateurs.



Pour rappel, le prix ' Best Workplaces ' est décerné une fois par an et valable pour une durée illimitée.





