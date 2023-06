Spie : Inaugure un réseau de recharge sur l'aire Dijon-Spoy

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - SPIE CityNetworks, filiale de SPIE France, et APRR inaugurent ce jour le nouveau réseau de stations de recharge ultra-rapide e-Vadea sur l'aire de Dijon-Spoy.



Permettant de recharger son véhicule électrique 'le temps d'un café', les stations eVadea de Dijon-Spoy et Dijon-Brognon, situées sur la même aire, ont déjà totalisé 1 250 charges depuis leur ouverture fin décembre 2022, assure SPIE.



Situées sur l'A31, à quelques kilomètres entre Dijon et la commune de Brognon, Dijon-Spoy et DijonBrognon comptent parmi les 8 aires d'autoroutes APRR qui ont accueilli les premières stations derecharge ultra-rapide e-Vadea de France en décembre 2022.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.