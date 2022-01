Spie : Feu vert de l'UE pour l'achat de Strukton Services

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a fait savoir aujourd'hui qu'elle avait autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition de Strukton Services, par SPIE Nederland, filiale hollandaise du groupe Spie.



Strukton Services, société du Strukton Groep N.V., gère et entretient des bâtiments aux Pays-Bas tandis que Spie fournit des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications.



La Commission a conclu que l'opération envisagée ne poserait pas de problème de concurrence compte tenu des chevauchements modérés entre les activités des parties.

L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations, précise la Commission.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.