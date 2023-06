Spie : Fait l'acquisition de 100% d'ECS en Allemagne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Spie a annonce hier l'acquisition de 100 % de la société Enterprise Communications & Services Gmbh (ECS).



ECS, dont le siège est situé à Leipzig, fournit des services techniques dans le domaine des technologies de l'information et de la communication pour une clientèle très diversifiée. Avec environ 130 collaborateurs expérimentés et hautement qualifiés, ECS a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 22 millions d'euros en 2022.



'C'est une opportunité pour SPIE de poursuivre sa stratégie d'expansion sur ses marchés clés. Avec ECS et la forte expertise de ses 130 collaborateurs, SPIE renforcera son positionnement dans les services d'Information et de Communication en Allemagne', a commenté Markus Holzke, directeur général de SPIE Deutschland & Zentraleuropa.



Prévue en août 2023, la clôture de la transaction est uniquement soumise à l'approbation des autorités de laconcurrence.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.