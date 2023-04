Spie : Enregistre une croissance organique record

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Spie annonce que sa production est ressortie en hausse de 11,3% au 1er trimestre, à 1994 ME (conforme aux attentes), dont une croissance organique de 10,9%, reflétant la bonne dynamique des marchés et la capacité de la société à augmenter les prix dans un contexte inflationniste.



De son côté, l'EBITA ressort à 84,6 millions d'euros, en hausse de +20,2 % par rapport à la même période de 2022.



' SPIE a enregistré une croissance organique record pour le deuxième trimestre consécutif. [...] Cette très bonne performance au premier trimestre renforce notre confiance pour l'année 2023 ', a commenté Gauthier Louette, p.d.-g. de Spie.



Spie confirme ainsi ses perspectives de croissance 2023, et cible une croissance organique d'environ 5% sur l'exercice.



