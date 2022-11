Spie : En négociations pour des activités de Belfor en France

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Spie annonce son entrée en négociations exclusives avec Belfor, le leader mondial de l'assainissement après sinistre, pour l'acquisition de ses activités de protection incendie pour le secteur du nucléaire en France.



Basée à Maisons-Alfort en région parisienne et intervenant sur l'ensemble du territoire français, cette société emploie environ 80 collaborateurs qualifiés et a réalisé un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros en 2021.



'Ce rapprochement va nous permettre d'élargir notre portefeuille de services et de nous renforcer pour le marché des EPR de deuxième génération d'ici à 2030', souligne David Guillon, DG de Spie Nucléaire qui prévoit de finaliser l'opération lors des prochains mois.



