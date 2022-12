Spie : E-Vadea, nouvel opérateur de recharge chez APRR

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Spie a annoncé hier que les autoroutes APRR accueillent un nouvel opérateur de recharge ultra-rapide, e-Vadea, porté par SPIE CityNetworks, filiale française de SPIE, et DEMETER via le Fonds de Modernisation Ecologique des Transports, qui ouvre simultanément huit stations.



Près de 90 % des aires de service sont désormais équipées, indique Spie.



Retenu suite à un appel d'offres clôturé au printemps 2022, l'opérateur e-Vadea implante ici ses premières stations de recharge à très haute puissance.



Chaque nouvelle station e-Vadea est équipée à l'ouverture de 5 à 12 points de charge délivrant chacun jusqu'à300 kW(300 km d'autonomie en 20 minutes) qui, en fonction de la demande, pourront être renforcés.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.