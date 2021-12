Spie : Développe son offre PPS en Afrique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Spie annonce le renforcement de son offre de services durables pour les installations pétrolières et gazières.



Spie Oil & Gas Services, filiale internationale de Spie, déploie son offre ' Process and Pipelines Services ' (PPS), une gamme complète de services de contrôle et de nettoyage pour modules topside et pipelines.



L'une des premières applications de l'offre PPS se déroule actuellement sur le champ d'Amenam-Kpono, situé à quelque 30 kilomètres au large de la partie est du Delta du Niger.

Des services analogues sont assurés au Terminal d'Erha, une unité FPSO située 97 km au large des côtes du Nigeria.

' Forte de ses réalisations dans ces deux pays, Spie Oil & Gas Services se donne pour ambition de développer les offres Process & Pipeline Services dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne et au-delà ' indique le groupe.



