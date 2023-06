Spie : Deux stations de recharge pour bus près d'Amsterdam

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe français d'ingénierie Spie a annoncé lundi qu'il allait réaliser deux stations de recharge pour 200 bus électriques près d'Amsterdam.



L'entreprise indique qu'elle va prendre en charge, pour le compte de la société de transport public EBS, la conception, l'installation et la mise en service des systèmes d'approvisionnement et de distribution d'énergie des deux nouveaux dépôts, situés à Purmerend et Zaandam.



Dans le cadre du projet, les équipes de Spie vont coopérer avec Iwell pour la fourniture des batteries et des systèmes de stockage d'énergie, Izen pour la construction des carports solaires et Siemens pour les bornes de recharge.



Ses équipes travailleront également à la mise en place d'un réseau de données associé pour les deux nouveaux sites, qui devraient être mis en service d'ici la fin de l'année.



