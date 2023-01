Spie : Deux nominations au sein de Spie Nucléaire

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Spie annonce les nominations de Pierre d'Aubert, en qualité de directeur administratif et financier, et d'Anthony Salentey, en qualité de directeur opérationnel HTB, au sein de Spie Nucléaire, filiale de Spie France.



Pierre d'Aubert aura pour principales missions le pilotage de la direction financière de Spie Nucléaire et de ses filiales, et le suivi des indicateurs clés de performance. Il était précédemment contrôleur financier au sein de Spie CityNetworks.



Anthony Salentey aura pour principales missions d'améliorer le positionnement et la performance des activités postes et lignes HTB, tout en développant la relation clients. Il était responsable postes au sein de la direction HTB dont il a porté le développement.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.