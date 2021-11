Spie : Contrat pour un centre de loisirs en Ecosse

(CercleFinance.com) - Le groupe de services multi-techniques Spie annonce que sa filiale britannique a remporté, en partenariat avec McLaughlin and Harvey, un nouveau contrat portant sur des prestations pour un nouveau centre de loisirs en Ecosse.



Spie UK assurera ainsi l'ingénierie mécanique et électrique complète, ainsi que les travaux de l'infrastructure de plomberie, de l'Allander, futur centre de loisirs à Milngavie, dans l'East Dunbartonshire, au nord de Glasgow.



Etant donné la localisation du site, situé entre l'ancien centre de loisirs et un lotissement récemment construit, les équipes se sont préparées à surmonter des défis logistiques pendant 44 semaines.



