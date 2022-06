Spie : Contrat en Allemagne pour des caméras thermiques

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Spie annonce que sa filiale allemande, Spie Deutschland & Zentraleuropa, a été mandatée par Bareg Recycling und Entsorgung GmbH & CO. KG pour équiper trois de ses usines de traitement des déchets de caméras thermiques.



Les caméras ont été conçues pour surveiller les installations sur une large zone, afin de détecter rapidement toute accumulation inhabituelle de chaleur susceptible de provoquer un incendie dans les amas de déchets.



Ainsi, chaque caméra surveille de manière fiable la température de surface sur une zone de plus de 800 mètres carrés, 24 heures sur 24. L'équipe de sécurité de Bareg utilise les images des caméras comme un système de vidéosurveillance classique avec des images thermiques.



' Ce système offre un excellent rapport qualité-prix, en plus d'être particulièrement flexible ', souligne Walter Müller, chef de l'équipe Technologie de la sécurité pour la division opérationnelle Services d'information et de communication.



