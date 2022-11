Spie : Contrat de gestion technique reconduit à Berlin

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Spie a annoncé mercredi qu'il serait de nouveau responsable de la gestion des installations techniques de 29 établissements culturels de Berlin pour les cinq prochaines années.



Le groupe français de services multi-techniques indique que son offre a été retenue alors que le contrat de gestion technique, qui lui avait été attribué en 2017, doit bientôt arriver à échéance.



Ce périmètre d'activité inclut des institutions telles que les théâtres Volksbühne, Berliner Ensemble et Deutsches Theater, ainsi que la salle de spectacles Konzerthaus.



Spie Deutschland & Zentraleuropa, la filiale de Spie en Allemagne, en Autriche, en Pologne, en République tchèque, en Slovaquie et en Hongrie, emploie près de 17.000 collaborateurs sur plus de 200 sites, soit plus du tiers de l'effectif total du groupe d'ingénierie français.



