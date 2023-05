Spie : Contrat dans l'efficacité énergétique avec un hôpital

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe d'ingénierie français Spie a annoncé mardi qu'il avait été retenu en vue d'optimiser l'efficacité énergétique de l'hôpital Heilig Hart de la ville belge de Lierre, située près d'Anvers.



Aux termes du contrat, sa filiale Spie Belgium a mis en place une nouvelle chaufferie centrale à cogénération au sein de l'établissement, qui s'est récemment doté d'une aile supplémentaire ultra-moderne devant accueillir un nouveau service de soins intensifs et une extension du bloc opératoire.



Après approbation du dossier, Spie a été sélectionné pour mettre en place une nouvelle chaufferie centrale à cogénération d'une capacité de 3,2 MW et rénover cinq sous-stations de chauffage, ce qui permettra à l'hôpital de réduire ses émissions annuelles de CO2 de 16,4%.



Spie Belgium compte 1550 collaborateurs répartis sur 13 sites opérationnels en Belgique et un au Luxembourg.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.