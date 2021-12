Spie : Contrat avec un hôpital en Allemagne

(CercleFinance.com) - Le groupe de services multi-techniques Spie annonce avoir remplacé le système de signal d'appel lumineux et l'extension du réseau Wi-Fi au sein de l'hôpital Sankt Josef, clinique de 160 lits à Xanten, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.



Plus de 60 points d'accès ont ainsi été installés dans le cadre de ce contrat pour mettre en place un réseau Wi-Fi couvrant l'ensemble de la clinique. De nombreux commutateurs garantissent un débit fluide des données.



Les travaux ont été réalisés sans interruption de service et leur impact réduit au minimum grâce à une planification prédictive et une approche coordonnée. Les patients et le personnel disposent désormais d'un accès généralisé à l'Internet haut débit.



