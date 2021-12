Spie : Choisi pour réaliser un parc de batteries en Belgique

(CercleFinance.com) - Spieannonce que sa filiale belge, SpieBelgium,va participer à laréalisationdu parc de batteriesRuienEnergy Storage, situé àRuien (Belgique),pour le compte de NipponKoeiEnergy Europe BV, filiale de l'entreprise japonaise NipponKoeiCo. Limited



Spie Belgium sera responsable des prestations annexes à l'installation des batteries: travaux defondations, câblage, transformateurs,infrastructure de commutation, vidéosurveillance, éclairage, clôtures, portails, voies de circulation, etc.



Après son achèvement prévu au quatrième trimestre de 2022,ceparc de batteriessera le plus vaste jamais raccordé au réseau à haute tension belge, assure Spie.



