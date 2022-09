Spie : Chantier avec Haizea Breizh à Saint-Brieuc

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Spie fait savoir que la division Industrie de SPIE Industrie & Tertiaire, travaille en étroite collaboration avec Haizea Breizh, filiale à 100% du groupe basque espagnol Haizea Wind Group, pour réaliser l'équipement des éléments internes des 62 mâts du parc offshore de Saint-Brieuc (22), développé par la société Ailes Marines, filiale d'Iberdrola.



Saint-Brieuc est le premier projet d'énergie éolien en mer d'Ailes Marines (filiale d'Iberdrola) en Bretagne.



Doté d'une capacité totale de 496 MW, le parc sera équipé de 62 éoliennes Siemens Gamesa et pourra produire suffisamment d'énergie propre pour satisfaire les besoins de 835 000 consommateurs - soit environ 9 % de la consommation totale en Bretagne.



Par ailleurs, la division Industrie de SPIE Industrie & Tertiaire et Haizea Breizh ont signé un accord de collaboration pour la réalisation d'une nouvelle activité industrielle dans le polder de Brest. Cette activité sera réalisée dans les installations de Haizea Breizh, dont le site sera opérationnel à la fin de l'été 2022.



La division Industrie a été choisie pour réaliser l'assemblage des éléments internes des mâts éoliens sur le polder de Brest et la gestion du site.





