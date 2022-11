Spie : Berenberg remonte son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a annoncé mercredi avoir relevé son objectif de cours sur Spie, porté de 32 à 33 euros, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre.



L'intermédiaire dit retenir de la dernière publication du groupe d'ingénierie la solide croissance organique qu'il a su générer au troisième trimestre, ainsi que la deuxième révision à la hausse d'affilée de ses objectifs annuels.



'La résistance de sa rentabilité - en dépit de l'inflation des coûts salariaux - est rassurante et la cession des activités britanniques moins performantes constitue un autre élément positif de notre point de vue', explique l'analyste.



D'après Berenberg, la seule déception de la publication provient de l'annonce d'une réduction des objectifs de l'entreprise en matière d'acquisitions ciblées cette année.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.