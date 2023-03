Spie : Berenberg remonte sa cible, maintient l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a maintenu jeudi sa recommandation d'achat sur le titre Spie, assortie d'un nouvel objectif de cours de 34 euros, contre 33 euros précédemment.



D'après l'analyste, les résultats annuels 2022 du groupe d'ingénierie ont montré (1) que la croissance organique s'était graduellement accélérée second semestre et (2) que la rentabilité résiste en dépit des tensions salariales actuelles.



Si le professionnel estime que cette publication a été accueillie avec 'scepticisme' par les investisseurs, il s'attend à ce que l'attention du marché se concentre, au cours des 18 ou 24 prochains mois, sur la capacité du groupe à générer de la trésorerie, une qualité qu'il estime sous-estimée par la communauté financière.



