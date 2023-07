Spie : Accord de parrainage avec Brunel Solar Team

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Spie fait savoir que sa filiale néerlandaise, Spie Nederland, a signé un accord de parrainage avec l'équipe Brunel Solar Team, accompagnée d'étudiants de TU Delft, dans le cadre du Bridgestone World Solar Challenge qui débutera le 22 octobre 2023.



Pour rappel, le World Solar Challenge est une compétition internationale au cours de laquelle des équipes d'étudiants du monde entier relèvent le défi de concevoir, construire et faire courir une voiture solaire.



Le partenariat entre SPIE et l'équipe Brunel Solar de Delft repose sur une vision commune de la durabilité et de l'innovation : 'Nous sommes fiers de sponsoriser cette année cette équipe et de soutenir ainsi son engagement en faveur du développement durableet de l'innovation', a déclaré Lieve Declercq, directrice générale de SPIE Nederland.



