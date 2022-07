Spie : A remporté un total de 11 prix pour ses initiatives

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Spie fait savoir aujourd'hui que ses filiales SPIE CityNetworks, SPIE Facilities, et les divisions Industrie et Tertiaire de SPIE Industrie & Tertiaire, ont reçu le 13 juin dernier un total de 11 prix pour leur démarche en matière de sécurité, selon un score attribué sur plusieurs critères d'évaluation, à l'occasion du Concours Sécurité SERCE / OPPBTP.



Spie CityNetworks a reçu un total de 6 prix :

- 1er et 3e prix dans la catégorie 'formation' (pour une formation aux travaux en hauteur et une formation grutage-levage spécifique),

- 2e prix et prix d'encouragement dans la catégorie ' matériels ' (pour un système de 'passe-feuillard' et une 'attelle gonflable),

- 1er prix dans la catégorie ' prévention du risque routier ' (pour un livret-guide à destination des chauffeurs),

- 2e prix dans la catégorie 'retour d'expérience' (pour la démarche visant à renforcer les connaissances et les bonnes pratiques des électriciens).



Spie Facilies a été distingué à deux reprises :

- 3e prix dans la catégorie ' procédures et modes opératoires ' (pour son livret de modes opératoires),

- 1er prix dans la catégorie ' retour d'expérience ' (démarche de sécurisation des interventions en toiture terrasse).



Par ailleurs, deux prix viennent récompenser la division Industrie de SPIE Industrie et Tertiaire qui se distingue dans le ' Challenge du jury ' :

- 2ème prix dans la catégorie ' Santé ' avec le dispositif de 'sensibilisation à l'éveil musical',

- 1er prix ' résultats et sécurité '.



Enfin, la division tertiaire de Spie Industrie & Tertiaire obtient le prix d'encouragement à cette même épreuve ' résultats & sécurité '.



' La sécurité au travail représente pour SPIE une préoccupation majeure et constante, à tous les niveaux de l'entreprise. Ces 11 prix viennent souligner l'implication et les efforts de l'ensemble des équipes pour déployer largement notre culture sécurité, et tendre vers le zéro accident grave ', a commenté Arnaud Tirmarche, directeur général de SPIE France.



