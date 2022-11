Spartoo : Renonce à ses objectifs de croissance 2022 et 2023

(CercleFinance.com) - Spartoo fait savoir ce soir que son objectif de croissance de 10% de son volume d'affaires pour les exercices 2022 et 2023 est 'caduc'.



La société avait précédemment communiqué sur un objectif de croissance du volume d'affaires supérieure à 10% par an jusqu'en 2024.



La société indique que cette révision fait suite à la confirmation de l'essoufflement de la consommation sur le segment de la mode en ligne et que 'de nombreux facteurs conjoncturels s'additionnent et impactent le moral des consommateurs, réduisant la dynamique des ventes globales de la plupart des acteurs de la vente d'articles de mode'



Spartoo réaffirme par ailleurs la solidité de sa structure financière avec une trésorerie de 26 ME, une situation d'endettement net de -0,6 ME et un gearing de -1,8% au 30 juin 2022.



