Spartoo : En perte nette sur l'année 2022

(CercleFinance.com) - Spartoo publie un résultat net de -4,6 millions d'euros pour 2022, contre +1,5 million en 2021, et une marge commerciale de 62,6 millions sur la période, soit 42% du chiffre d'affaires contre 43% en 2021.



Après avoir enregistré une perte de 3,1 millions au premier semestre, notamment du fait d'un investissement marketing en télévision, l'EBITDA ajusté ressort positif à 1,9 million au second, limitant la perte sur l'année à 0,8% du chiffre d'affaires.



Aidé par une 'bonne résilience de ses activités B2C', le volume d'affaires annuel du fournisseur d'articles de mode s'est établi à 209,6 millions d'euros, soit un repli de 1,9% par rapport à l'année précédente, où il atteignait 213,7 millions.



