Sopra steria group : L'UE valide l'acquisition de deux papetiers

(CercleFinance.com) - La Commission européenne fait savoir qu'elle a autorisé l'acquisition de De Jong Papier Holding et de DJV Holding - deux sociétés néerlandaises - par l'entreprise suédoise Stora Enso AB.



De Jong et DJV sont principalement actives dans la production et la fourniture d'emballages en carton ondulé en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Allemagne et au Royaume-Uni, où ils disposent d'installations de production.



De son côté, Stora Enso développe, produit et propose des solutions et des services à base de bois et de biomasse.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, compte tenu des positions de marché combinées modérées résultant de l'opération et des liens verticaux très limités entre les activités des entreprises.



