Sopra steria group : Succès du plan d'actionnariat salarié

(CercleFinance.com) - Sopra Steria Group annonce le succès de son plan d'actionnariat salarié We Share 2023, annoncé en février dernier et auquel ont souscrit un collaborateur éligible du groupe sur trois et près d'un sur deux en France.



L'offre de 200.000 actions (100.000 financées par les salariés et 100.000 attribuées gratuitement au titre de l'abondement par Sopra Steria) a été sursouscrite à plus de 160%. Elle a été réalisée exclusivement par cession d'actions existantes.



A l'issue de ce plan, les participations gérées pour le compte des salariés représentent environ 7% du capital et 8,5% des droits de vote (10% et 13% respectivement en ajoutant les actions détenues directement au nominatif par les salariés et anciens salariés).



