Sopra steria group : Sortie de Cassiopae 4.7

(CercleFinance.com) - Sopra Banking Software annonce avoir lancé le 31 mars la nouvelle version Cassiopae 4.7, une application de crédit-bail et de prêt, intégrée à l'offre Sopra Financing Platform, respectant ainsi la date de sortie annoncée il y a dix mois.



Elle comprend un portail numérique amélioré pour concessionnaires et commerçants, le traitement des cartes de crédit via des partenaires de paiement, le crédit revolving pour particuliers et des améliorations dans la gestion de la location immobilière et d'équipement.



Cette sortie fait partie de la feuille de route stratégique pluriannuelle de la société pour le marché financier spécialisé. Les prochaines étapes comprennent une intégration plus poussée entre Apak et Cassiopae ainsi que des mises à jour logicielles régulières.



