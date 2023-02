Sopra steria group : S'envole de 4%, des analystes à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 4% en fin de journée profitant de deux analyses positives sur la valeur.



Oddo maintient sa note de surperformance sur le titre Sopra Steria, avec un objectif de cours relevé de 214 à 236 euros.



L'analyste s'appuie sur les résultats supérieurs aux attentes au titre de l'exercice 2022, avec notamment une croissance organique de 8 % au 4e trimestre quand le consensus tablait sur 6 % et Oddo sur 6,4 %, et un ROA de 453 ME, 3% au-dessus des attentes, reflétant une MOA de 8.9% en hausse de 80 points.



Le management est positif concernant la demande qui reste forte début 2023, rapporte Oddo. Sopra Steria vise ainsi une croissance organique de 3 à 5 % en 2023 (Oddo est à 3,1 %, le consensus à 2,9 % pré-publication) ainsi qu'une MOA légèrement supérieure à 9 %.



Estimant qu'il s'agit ' d'une très bonne publication de Sopra Steria ', l'analyste indique que la seule mauvaise nouvelle vient des difficultés rencontrées chez SFT. 'Le problème n'est pas tant l'impact financier à court terme, qui est assez négligeable, mais plutôt l'impact que cela aura sur les ambitions du groupe pour SBS en Allemagne '.



' Suite à cette publication, nous relevons nos prévisions de croissance organique 2023 et 2024 à respectivement 4.7% et 4.8% (contre 3.1% et 4.0%) ', conclut le broker.



Jugeant la valorisation 'aberrante au regard des fondamentaux', Invest Securities réitère également son opinion 'achat' sur Sopra Steria, avec un objectif de cours rehaussé de 198 à 228 euros, 'persuadé que le rerating enclenché début 2023 doit se prolonger, voire s'amplifier'.



'Les réalisations 2022 sont solides et surtout les guidances 2023 sont rassurantes, avec même la possibilité que la société fasse mieux du fait d'un scénario très prudent retenu sur le second semestre', pointe l'analyste.



'En outre, des facteurs non opérationnels (IS, provisions, Axway) et l'intégration des acquisitions de CS Group et Tobiana ont des impacts non négligeables, ce qui nous conduit à relever assez nettement nos attentes', poursuit-il.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.