Sopra steria group : Relèvement des objectifs pour 2021

(CercleFinance.com) - Sopra Steria annonce relever ses objectifs pour 2021, visant une croissance organique du chiffre d'affaires supérieure ou égale à 6%, un taux de marge opérationnelle d'activité entre 7,7 et 8%, et un flux net de trésorerie disponible entre 150 et 200 millions d'euros.



Au premier semestre 2021, le groupe de services informatiques a engrangé un résultat net part du groupe de 85,1 millions d'euros (contre 43,7 millions au 30 juin 2020) et un taux de marge opérationnelle d'activité de 7,2%, en hausse de 1,1 point.



Le chiffre d'affaires s'est établi à 2,33 milliards, en croissance de 7,5% dont 4% à taux de change et périmètre constants, avec un rebond organique de 9% au deuxième trimestre 'dans un contexte de marché très actif sur la transformation digitale des organisations'.



